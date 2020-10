La FIFA ratifica que los clubes podrán negarse a ceder jugadores a sus selecciones

Los clubes podrán negarse a que sus jugadores vayan con sus selecciones nacionales. Está confirmado y ratificado por la FIFA. Primero, la organización informó de que así sería el protocolo a partir de septiembre y, en la última reunión de su consejo, lo ratificó.

Los tres supuestos en los que esto podrá ocurrir son los siguientes:

El primero es un periodo de cuarentena superior a cinco días. Se daría si el jugador tiene que estar cinco días o más confinado en la ciudad en la que se juegue el partido internacional o en la de su equipo de origen -ya a la vuelta-. Siguiendo con el ejemplo: si Neymar tiene que jugar con Brasil en Madrid, el PSG podrá negarse si ha de estar confinado durante cinco o más días ya sea en Madrid o en París cuando vuelva.

El segundo es una restricción de viaje. Hay países que han tomado la decisión de no permitir llegadas desde determinadas naciones en las que los casos de COVID-19 son muchos para evitar riesgos. Con el mismo ejemplo que antes, si Neymar tiene que jugar con Brasil en Madrid y España no permite vuelos desde Francia o Francia no permite vuelos desde España -para volver-, el PSG podrá negarse.

El tercero es algo lioso. Esto es lo que indica la web oficial de la FIFA: "cuando las autoridades competentes no hayan concedido a los jugadores seleccionados exención específica alguna con respecto a las decisiones mencionadas". Se entiende que esto significa que, si un jugador pide a las autoridades de su país una excepción para poder viajar aunque haya restricciones o no confinarse y las autoridades no se la conceden, su club podrá decir que no a que se vaya. De nuevo, con el ejemplo anterior: si Neymar no puede viajar a España para jugar con Brasil, pide a las autoridades españolas y francesas que hagan una excepción y no se la conceden, volverá a la casilla inicial y el PSG podrá negarse como en los anteriores casos.

La FIFA, además, ratificó mediante el acuerdo de su Consejo varias medidas de seguridad sanitaria para sus partidos internacionales. Higiene de manos, distancias de seguridad pertinentes, control de acceso a los terrenos de juego, revisión de que todos lleven mascarillas y demás.