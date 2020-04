La FIFA recomienda admitir a los Sub 24 en Tokio 2021

Lo habitual, al menos en Europa, es que la selección que lograse clasificarse para el torneo olímpico por sus resultados en el Europeo Sub 21 disputase los Juegos, pero el aplazamiento de estos al año que viene lo haría imposible en muchos casos.

Al torneo olímpico de fútbol de Juegos de Tokio podían asistir los nacidos de 1997 en adelante, y por su aplazamiento a 2021 la edad mínima haría que esa fecha también avanzase un año.

Eso llevaría al traste los planes de muchas selecciones, quienes además del núcleo de los Sub 21 se completan con jugadores Sub 23 (además de los tres mayores de esa edad que el torneo permite), pues no todos los Sub 23 de hoy lo serán el año que viene.

La FIFA es consciente de eso, y en su reunión para analizar las consecuencias que tendrá en el mundo del fútbol el COVID-19, ha reunido una serie de recomendaciones destinadas a las autoridades pertinentes.

Una de ellas atañe a los Juegos Olímpicos, cuyo torneo de fútbol está fuera de su jurisdicción. La FIFA ha acordado proponer a los responsables del mismo hacer una excepción y aceptar jugadores Sub 24.

La FIFA ha hecho caso a las numerosas federaciones que reclamaron este aumento excepcional en la edad. De ese modo, selecciones como la de España podrán jugar con el mismo equipo que logró la clasificación.

Un premio a los futbolistas que participaron de dicha clasificación, sobre todo a aquellos, como Vallejo, Oyarzabal, Mayoral o Soler, el aplazamiento de los Juegos les privaría, en principio, de disputar el torneo.