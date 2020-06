La FIFA recula y mantiene el 'The Best'

El premio 'The Best', que reconoce al mejor jugador del mundo en el año natural, se mantendrá finalmente en este 2020 tan atípico. Pese a que en un principio parecía que iba a anularse, finalmente saldrá a la luz.

Todo ello llega después de que las principales ligas, a excepción de la Ligue 1, hayan reanudado su campeonato y, salvo problema de última hora, lo vayan a concluir en julio, con las competiciones europeas en agosto.

Según reveló Ramón Fuentes en 'Sport', la FIFA comunicó este martes a todas las asociaciones dependiendetes del organismo que se mantendrán los premios durante este 2020.

Así, Leo Messi podría tener un nuevo sucesor, al igual que se entregará el 'The Best' femenino, los mejores entrenadores, tanto de fútbol masculino como femenino, el mejor portero, el premio Puskás y el FIFPRO al mejor once.

Por otro lado, la FIFA sabe que es imposible celebrar el Mundial de Clubes en el verano de 2021 debido al atraso de la Eurocopa y la Copa América. Es por ello que ya están buscando una nueva fecha.

La favorita, según Ramón Fuentes, es en el verano de 2022. La FIFA quiere aprovechar que el Mundial se disputará en invierno para colocar a una de sus competiciones fetiche en el periodo estival.

En la circular entregada este martes a las federaciones también se ratifican los cambios de fechas para los torneos, desde los Juegos Olímpicos a los Mundiales Sub 17 y Sub 20, así como el sorteo de la fase preliminar y final del Mundial de Catar.