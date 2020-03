"La final ante el Athletic se va a jugar y la vamos a ganar"

La crisis del coronavirus lo ha paralizado todo, tanto las competiciones deportivas como la rutina diaria de los países. La Copa del Rey, igual. Pero Januzaj confía no solo en que se juegue la final, sino en ganarla.

El belga, en declaraciones al canal de Instagram de la Real Sociedad, le ha echado cara al asunto: "La final de Copa ante el Athletic se va a jugar seguro y la vamos a ganar".

"Me encanta jugar el derbi contra el Athletic, porque hay mucha presión y a mi eso me gusta. Yo creo que somos superiores a ellos, aunque en la final tendremos que tener un buen día, y eso no siempre sale", explicó.

A continuación, Januzaj señaló la razón por la que nunca ficharía por el Athletic: "No lo haría porque pondría tristes a mis compañeros de equipo". Además, calificó a Oyarzabal y Barrenetxea como "los jugadores que más futuro tienen" dentro del cuadro 'txuri-urdin'.

Januzaj también se deshizo en elogios hacia su entrenador, Imanol, pese a que "a veces también es duro" y hay enfados: "Creo que Imanol es el mejor entrenador que he tenido".

El que fuera jugador del Manchester United, ante los seguidores realistas, tuvo que elegir su futbolista favorito. "Para mí el mejor jugador es Cristiano Ronaldo, pero mi favorito es Pogba, porque crecí jugando con él", dijo, antes de subrayar que los 'red devils' son su segundo equipo, tras la Real Sociedad.