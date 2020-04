La final de Copa, cuando sea, pero con público

Publica 'Mundo Deportiovo' la postura inamovible del Athletic de cara a la final de la Copa del Rey. Pese a que se está barajando la posibilidad de jugar el gran duelo a puerta cerrada, el conjunto vasco es claro en su idea.

Y es que el Athletic no concibe otro escenario de cara al gran derbi copero que no sea celebrar el partido con ambas aficiones en las gradas, ya que no tendría la misma emoción en un estadio vacío.

También es la idea que maneja la Real Federación Española de Fútbol, aunque el principal problema se presenta a la hora de decidir la fecha exacta de la disputa del destacado duelo.

En las últimas horas surgió la posibilidad, incluso, de posponer la disputa de la gran final a la próxima temporada, una idea que no ha sido muy bien acogida por ciertas personalidades.