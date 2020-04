La final de Copa podría ser una semana antes que la del año que viene

Puede que haya dos finales de la Copa del Rey en un lapso de dos semanas. Es el último recurso que tienen en mente LaLiga, la RFEF y el CSD en caso de que haya que seguir aplazando el partido. Lo cuenta el diario 'Marca' en sus últimas informaciones.

El motivo de esta llamativa -y todavía no oficial ni acordada por escrito- medida es que las entidades quieren que el encuentro sea a puerta abierta sí o sí. Se espera un llenazo y que la venta de las entradas sea un éxito.

Este consenso llegó 'off the record'; es decir, no se añadió al documento de los 'pactos de Viana'. La fuente antes mencionada asegura que todas las partes estuvieron de acuerdo y no pusieron impedimento alguno.

Pero ¿por qué habría que retrasar tanto la final de Copa? La Liga tiene preferencia, y, en caso de que se tengan que jugar partidos cada pocos días y ello acabe solapándose con la próxima temporada, quizá no quede hueco para el tan ansiado duelo entre la Real y el Athletic.