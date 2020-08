La final de la Copa Griega, aplazada de nuevo por el COVID-19

La temporada 2019-20 del fútbol griego parece no tener fin. A falta de pocas semanas para que arranque el próximo curso, la final de la Copa Griega todavía no se ha podido jugar. Y no parece que se pueda hacer en los próximos días...

Y es que la gran cita entre el AEK Atenas y el Olympiacos programado para el 26 de julio tuvo que ser pospuesto para este domingo 30 de agosto. Pero justo este sábado 29 se conoció un positivo por COVID-19 que ha vuelto a obligar el aplazamiento de la gran final.

Pese a que los clubes no han informado del nombre del jugador contagiado, 'gazzetta.gr' y varios medios más del país griego señalan que se trata del ex jugador de Rosario Central y actual futbolista del Olympiacos Maximiliano Lovera.

Sea quien sea, lo cierto es que la final de la Copa tendrá que seguir esperando un poco más tras conocerse este positivo por coronavirus. A falta de confirmación oficial por parte de la Federación Griega, ya se habla del 12 de septiembre como nueva fecha para esta cita que parece estar maldita.

Los jugadores del Olympiacos deberán someterse a nuevas pruebas de COVID-19 este domingo y el lunes antes de poder reanudar el entrenamiento, para descartar otro positivo en el equipo.