"La final la vamos a ganar porque somos mejores"

Luis Pérez Pascual jugó en la Real Sociedad durante nueve temporadas en la época de los 90. Conoce muy bien al club, como bien recoge en unas declaraciones el diario 'AS'.

De hecho, Luis Pérez fue uno de los protagonistas del brillante 5-0 que la Real le endosó al Athletic en el derbi vasco del 28 de mayo de 1995 en Anoeta, derbi que se repetirá en la final de Copa: "Sería algo grande repetir ese resultado en la final. Tenemos esperanzas, porque tenemos calidad y espíritu".

Además, el ex jugador se refirió a las polémicas declaraciones de Javier Clemente y Gaizka Toquero sobre la final de La Cartuja: "Todo el que sea vasco desea que la final la gane el Athletic".

"Sabemos cómo son los bilbaínos de pura cepa, es mejor no entrar al trapo. Porque realmente ellos se lo creen, no es una cosa con ganas de ofender. Ellos creen que esa así, que tienen el derecho y el deber. Esa es mi experiencia de ir allí. Son así y qué vas a hacer", añadió.

Y prosiguió: "Nosotros también somos buenos, somos mejores, lo estamos demostrando cada día y ese partido lo vamos a ganar, porque es nuestro y porque somos mejores, y ya está. Y si creemos, es un punto muy a favor nuestro".

"No hay que despistarse en la Liga, pero no hay que olvidarse del partido de Copa. Hay que verlo todo en contexto, no olvidemos que el más importante de todos es el de la Copa. Y si hay que poner una prioridad es que todos los jugadores estén en condiciones el día de la final", sentenció Luis Pérez.