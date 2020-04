La Fiore da luz verde a la marcha de Chiesa a la Juve

Chiesa ya tiene el permiso expreso para irse a la Juventus. El máximo accionista de la Fiorentina, Rocco Commisso, lo dijo en unas declaraciones para 'La Gazzetta dello Sport'. Le dio luz verde a su marcha dejando claro que, si es lo que él quiere, se lo concederán.

"No sé si hablaré yo con él o si lo harán Barone y Pradè. No vendré a Italia si sigo en cuarentena. Quiero una Fiorentina que sea un punto de salida y no de llegada. Esto vale para todos, no solo para Chiesa. Muchos jóvenes se han adherido al proyecto: Milenkovic, Vlahovic, Dragowski, Sottil, Castrovillari y otros", comenzó relatando.

"Chiesa debe decidir. Si quiere irse, le contentaré a cambio de una cifra justa. ¿La cláusula de Lautaro son 111 millones? Podría subir un millón por Chiesa (risas). Bromeo. Basta que la cifra sea la adecuada. ¿Juventus? Pienso en el bien de la Fiorentina. Si Chesa quiere irse, nuestra prioridad será tener la justa contrapartida económica. No hay vetos para otros clubes", sentenció.

El medio que llevó a cabo esta entrevista ya filtró hace no mucho que el traspaso del jugador a la 'Vecchia Signora' estaba prácticamente hecho. Solo queda que ambas entidades se sienten a negociar y alcancen un acuerdo. Cuando se abra la ventana de traspasos, podrá oficializarse.