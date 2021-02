La Fiorentina se despide de Torreira... hasta verano

El Arsenal y el Atlético de Madrid acordaron en verano el préstamo de Lucas Torreira hasta el final de la presente temporada, pero el jugador no está teniendo la participación que los 'gunners' esperaban.

El mediocentro ha participado en 16 encuentros, aunque solo ha sido titular en cinco de ellos. Y la Fiorentina, como informaron diversos medios deste Italia, mostró interés en albergar sus servicios.

Pero ante la falta de acuerdo, apunta 'La Nazione', el combinado 'viola' habría descartado su llegada antes del cierre de esta ventana, aunque volverán a pujar por él a partir del próximo mes de junio.

"Para nosotros, Lucas y su felicidad es lo más importante. Si todos están contentos seguiremos así, si Lucas no está bien buscaremos un cambio, porque hay muchos equipos que me están llamando para preguntar por la situación del jugado", reconoció el director deportivo del Arsenal, Edu Gaspar.

Torreira tiene contrato con el Arsenal hasta junio de 2023, por lo que los 'gunners', en caso de que deseen volver a ceder al uruguayo, podrían ver con buenos ojos su aterrizaje en el club italiano.