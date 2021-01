"La forma de jugar de Mbappé va en contra de la de sus compañeros"

Desde que ha llegado Pochettino, Mbappé parece desubicado. Hay quien se ha atrevido a decir que su fútbol necesita una desintoxicación.

Y no ha sido esta la única crítica que ha recibido. El ex futbolista Jérome Rothen no le ve demasiado compatible con sus compañeros. "Va contra la forma de jugar del PSG y también contra sus actitudes", dijo en 'RMC Sport'.

"Hay cosas que no se pueden ocultar. Él reflexiona y les dice cosas bastante duras. Y es que, cuando estás en un periodo de dudas, se tiene tendencia a exagerar los gestos tranquilizadores", prosiguió.

No se quedó ahí Rothen. "Es muy terco con las bicicletas... Aunque, cuando lo logra, se parece a Ronaldo Nazario", apuntó.

El que en su día fuera jugador de 'les bleus' deja a Mbappé en manos de Pochettino: "Va a ser importante a la hora de gestionarlo".