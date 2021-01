La foto de Tévez con Angelici que dio que hablar en Boca

Boca Juniors, después de salir campeón en la Copa Diego Maradona, trabaja para perfilar la plantilla de cara al futuro. Un equipo en el que estará Carlos Tévez, que esta semana fue noticia al salir en una fotografía junto a Daniel Angelici.

Tal y como publicó 'Olé', el 'Apache' compartió un rato con el ex presidente de Boca, algo que ha caído de diferente forma en los aficionados del 'Xeneize'. También en el propio club.

"No me molestan las fotos, no me molesta absolutamente nada, a mí me interesa lo que Carlitos hace con nosotros", resaltó a la fuente mencionada Ameal.

"Todos estamos muy bien. Todo lo que pasó, pasó. Esa foto no cambia nada. Cambia cuando Carlitos está en la cancha, se vista con la camiseta y haga las cosas bien", añadió.

Por tanto, no hay conflicto en Boca pese a ese momento de Tévez con Angelici... o eso parece.