La foto viral de Maluma con la camiseta del Bayern

El Bayern volvió a alzarse con el título de la Champions League tras dar cuenta del PSG de Neymar y compañía, que no pudo hacer nada para tumbar a los bávaros.

El brasileño lloró de lo lindo al quedarse sin la 'Orejona' y las redes sociales pasaron directas al ataque. ¿Por qué? Porque el atacante tiene una polémica con Maluma.

El futbolista le quitó la novia al colombiano y miles de usuarios rescataron una fotografía del cantante con la camiseta del 'Gigante de Baviera'.

Lo que viene a decir que Maluma ha consumado su particular venganza a través del fútbol. No obstante, el de Medellín ya dejó claro que no hay rencores.