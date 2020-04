La premonitoria frase en español de Mbappé con 15 años

Con más de 200 millones de euros como valor de venta, la salida de Mbappé del PSG será muy complicada. Tanto que ni la crisis ha hecho que se apaguen los rumores debido a la falta de ingresos en todos los clubes del mundo.

El futuro del delantero francés parece estar teñido de blanco y todos auguran que el 2021 será el año en el que el Madrid y el PSG negociarán por la firma del joven y talentoso futbolística. Eso sí, el club parisino no lo va a poner nada fácil porque el diario 'AS' ya deslizó una intención que no gusta a Mbappé.

Y es que el director deportivo Leonardo preferíría llevar al futbolista hasta 2022 (año en el que acaba contrato) antes de firmar un traspaso si no acaba renovando. En pleno revuelo, hay una frase de un vídeo que ya publicó el Mónaco en sus canales de comunicación que podría ser premonitoria.

Con 15 años, Mbappé ya estudiaba el idioma que podría tener que hablar diariamente el año que viene o, como mucho, al siguiente. "Para los estudiantes Erasmus, España es el destino más popular y preferido en todos los países excepto Noruega", pronunciaba Mbappé con dificultad.

Unos siete años después, Mbappé no será un estudiante de Eramus y sí uno de los mejores delanteros del mundo que también empieza a ver a España como un destino preferido.