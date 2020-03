La frase lapidaria sobre el fútbol alemán que asusta a todos

La reunión de los clubes alemanes el lunes con la Liga arrojó una primera certeza y varias dudas de cara al futuro.

Empezando por la certeza, los partidos no volverán a disputarse al menos hasta el 2 de abril, aunque la previsión es que el parón sea mucho más largo.

Tras la misma, el presidente de la DFL Christian Seifert compareció y dio luz a lo hablado en un día clave para el futuro del fútbol en Alemania. Mucho más de lo que todos creen.

"En el futuro inmediato, los partidos a puerta cerrada son la única posibilidad de supervivencia", coemnzó Seifert.

Y soltó una frase lapidaria para quien no entienda la gravedad del problema: "Quien descarte los partidos a puerta cerrada no tiene que preocuparse por si la próxima temporada la Bundesliga tendrá 18 o 20 clubes porque ya no existirán 18 clubes profesionales. ¿Qué clubes y cuánto tiempo pueden sobrevivir sin partidos?".

Este lunes, la UEFA se reunirá y tomará una decisión sobre la Eurocopa y el resto de competiciones que organiza (Champions y Europa League). Será entonces cuando muchos campeonatos sepan si podrán concluirse o no.