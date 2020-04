La frenética vida de Lidia Alén: 'alcaldesa', farmacéutica y futbolista

El parón provocado por el COVID-19 ha cambiado la vida de Lidia Alén, pero de igual forma sigue activa. La jugadora de Osasuna ha dejado de lado las botas para ponerse la bata de farmacéutica y, a la vez, ser presidenta del Concejo de Acedo.

"Menos jugar al fútbol, mi vida sigue igual. En el concejo tuvimos que exponer las normas al resto del pueblo. En la farmacia hemos puesto zona de seguridad y tenemos unas máscaras para protegernos", aseveró a 'AS'.

Lidia Alén explicó cómo llegó al puesto de presidenta del Concejo de Acedo. "La gente me pedía que me presentara porque querían gente joven. Si no lo hacía, vendría una comisión externa y no me gustaba su idea. Hago lo mismo que una alcaldesa, pero sin cobrar", añadió.

La futbolista de Osasuna relató su día a día: "Libro dos tardes a la semana en la farmacia para llegar bien a los entrenamientos y reunirme antes con el secretario en el concejo para realizar gestiones. Al resto de entrenamientos llego tarde y los fines de semana me turno en la farmacia".

Ahora que el fútbol está parado, Lidia Alén vive igualmente de forma frenética por la pandemia del COVID-19, en primera línea de fuego entre el cargo político y el trabajo en la farmacia.