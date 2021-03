Los Angeles Galaxy, en busca de un socio para Chicharito

El histórico equipo estadounidense de LA Galaxy se prepara de cara al comienzo de la nueva temporada de la MLS y ya suena un nombre para acompañar en la punta de ataque al mexicano Chicharito. Se trata del francés, jugador del Mónaco, Samuel Grandsir.

De acuerdo con las informaciones publicadas por 'L'Équipe', la incorparación del extremo del Mónaco está a punto de hacerse oficial. Solo faltarían por rematar una serie de detalles entre ambos equipos. El extremo está prácticamente obligado a abandonar la disciplina francesa, ya que apenas cuenta con minutos y la plantilla dispone de demasiados jugadores. Grandsir no entra en los planes del nuevo entrenador, Nico Kovac.

Además, el jugador francés de 24 años se encuentra en un periodo de larga inactividad por lo que ni siquiera ha podido debutar en lo que va de temporada y en la entidad francesa no cuentan con él.

Los Angeles Galaxy busca reinventarse y optar de nuevo a competir por el título de la mano de Chicharito y el nuevo entrenador, Gregg Vanney. La pasada campaña, el conjunto estadounidense no logró los objetivos esperados por la afición. Fue penúltimo clasificado en la Conferencia del Oeste y no entró en los pustos que dan acceso al 'play off'.