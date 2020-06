La 'Gata' Fernández hubiese aceptado una oferta de Boca

La 'Gata' Fernández está viviendo sus primeros días como ex futbolista. El argentino, que se crió en las categorías inferiores de River, explicó que hubiese jugado en Boca de ser posible.

"Sí, hubiera jugado en Boca. Lo más fácil sería decir que no. Desde el lado profesional, decir que jugué en todos los clubes grandes hubiese sido espectacular. No hubo nada concreto, nunca me llamó nadie", confesó en 'FOX Sports'.

El ya ex jugador pasó por las filas de River, Racing y San Lorenzo. "Soy hincha de Racing desde chico, no hubiese jugado en Independiente, y tampoco en Gimnasia", reconoció.

"Hablé con Marcelo, tuvimos una linda charla. Hablamos sobre como yo, como futbolista, tengo que encontrar un lugar done pueda serle útil al jugador. Creo que desde el lugar de la representación, acompañar desde los valores que me dieron desde los distintos lados y no tocarles una moneda. Que ganen los que tienen que ganar y me digan que gracias", explicó la 'Gata'.

También reconoció la 'Gata' el momento en el que rechazó a Gallardo en 2016. "No le dije que no, traté de sostener un sentimiento y una declaración que había tenido de que no iba a jugar en otro equipo argentino que no fuese Estudiantes. Aceptar en ir a River iba a romper toda relación. Se lo transmití a Marcelo desde ese lugar y me entendió", sentenció.