La Generalitat decreta que el Valencia-Atalanta se juegue a puerta cerrada

El Ministerio recomendó que los eventos deportivos en los que se espere una gran afluencia de aficionados procedentes de zonas de riesgo por el coronavirus, como es el caso del norte de Italia, se jueguen sin público. Atendiendo a esa recomendación, se ha decidido que el Valencia-Atalanta se juegeu a puerta cerrada.

En ese caso figuran los partidos Valencia-Atalanta de la Liga de Campeones previsto para el martes 10 y el Valencia Basket-Armani Milán de la Euroliga de baloncesto de este jueves, día 5.

"Vamos a remitir al Valencia CF toda esta información. Estas medidas son congruentes con las adoptadas en aquellos países que son zona de riesgo como es el caso de Italia, donde los partidos se disputan sin público", agregó la consejera.

Añadió que, por otra parte, "las competiciones de carácter clasificatorio pero con impactos reducidos, muy pequeños, como las de esgrima o judo, se pueden celebrar sin restricciones, pero con el requisito de que las personas que lleguen de zonas de riesgo sean identificables y se establezcan medidas para reducir contactos y garantizar un seguimiento adecuado".

Además, la consejera dio una respuesta rotunda a los intentos del Valencia por evitar la suspensión: "No es un criterio de control, es un criterio de salud pública. Es un criterio para todos. Espero que los aficionados italianos no vengan al partido, pero no está cerrada la libre circulación de personas. espero que se hayan hecho gestiones entre gobiernos".

Barceló también explicó que los acontecimientos deportivos de carácter no profesional y sin implicación clasificatoria, se aplazarán o suspenderán.

El Valencia no se ha pronunciado oficialmente al respecto todavía.