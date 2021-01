Danilo Pereira desveló algunos de los secretos 'ocultos' de Neymar

El Paris Saint-Germain acudió al último día del mercado de fichajes en verano para firmar a Danilo Pereira. El portugués, después de su primer tramo de temporada, ha disputado un total de 15 partidos en las filas del cuadro parisino.

En su entrevista para 'Eleven', el centrocampista desveló algunas de las curiosidades que más le han impresionado durante sus primeros meses en el Parque de los Príncipes. Y se centró en Neymar.

"Neymar es una persona muy alegre, que le gusta estar bien. Lo que la gente no ve es que existe fuera del campo. Me encontré a un Neymar que trabaja duro, que está bien centrado en el extrenamiento fuera del campo", adelantó Danilo.

"Trabaja bien en el gimnasio y eso para los que no lo conocen, no lo ven y no lo saben", resaltó el futbolista luso, motivado al ver a su compañero tan centrado en ello.

Y quiso alabar el papel de otro que no se suele llevar tantos focos: "Aparte de Neymar y Mbappé, que tienen una calidad muy por encima de la media, Marquinhos me sorprendió mucho. Ya sabía que era un buen jugador, pero jugando y entrenando junto a él, pude ver su calidad. Todo el equipo tiene calidad, todos los jugadores son muy fuertes. Y Keylor es un excelente portero".