"La gente se ríe, pero no tengo ni idea de fútbol"

Ter Stegen, tras charlar con los seguidores del Barça a través de los medios oficiales del club, atendió a 'El País' vía 'Skype'. El alemán abordó casi todos los temas, exceptuando, al parecer, el ERTE que se planea en el Camp Nou.

Pero, sin duda, las palabras más llamativas llegan cuando es cuestionado por su seguimiento de las diferentes ligas o encuentros: "La gente se ríe cuando le digo que no tengo ni idea de fútbol. No veo mucho fútbol, salvo cuando hay partidos buenos o cuando me interesa alguno en particular porque tengo alguna relación o algún amigo".

"A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea ¿Que si los conozco más por la Play? Alguna vez… En LaLiga, por ejemplo, me pasa con los nombres. No sé cómo se llaman", agregó sorprendentemente el meta.

Eso sí, su profesionalidad le lleva a saber cómo se comportan sus rivales en el campo: "Después, cuando me ponen el vídeo, me doy cuenta de que sé perfectamente quién es. Recuerdo mejor cómo se mueven en el campo, cómo chutan o se desmarcan que el nombre del jugador. Es un poco raro, me pasa cuando analizamos a los contrarios".

Pero si bien no pierde la cabeza por el balón, si que siente interés por los estadios: "Es algo cultural, creo. El Camp Nou, por ejemplo, es único. La mentalidad es completamente diferente de la de Alemania. Allí la gente canta mucho más y se concentra en el equipo. La afición del Barça valora muchos más los detalles individuales. Es como si tuvieran un gusto diferente y a mí eso me encanta".

"Me gusta, por ejemplo, cuando De Jong hace alguna cosa y la gente lo disfruta y lo celebra. Es diferente, pero muy interesante. Se vive más de sensaciones; no es que canten todo el partido, sino que van viviendo lo que pasa y te intentan apoyar en momentos que más lo necesitamos", especificó sobre el público del coliseo azulgrana.

Ter Stegen se 'mojó' sobre sus campos predilectos: "San Paolo no es muy moderno, pero tiene algo especial. Depende mucho de la afición. Me gustan esos partidos, como contra el Athletic, en los que la gente está muy detrás de su equipo. Empieza una guerra contigo y es un desafío que me encanta".

Para finalizar, el meta se refirió al momento que vivía el equipo antes del parón: "Estamos líderes, que es lo importante. Y en la Champions estamos en una buena situación. Esperamos seguir jugando al fútbol que es lo que más nos gusta".