"La gestión de la directiva del Barça parece la de Gaspart"

Dicen que el barcelonismo no ha superado la marcha de Luís Figo al Real Madrid, pero parece que el luso tampoco ha acabado de olvidar a su antiguo club.

Tras la revelación por parte de 'El Mundo' del mastodóntico contrato de Leo Messi en el Barcelona, el ex jugador portugués comparó su renovación con la forma en que se gestionaba el club en su etapa.

"Los asesores de Messi merecen una estatua", publicó junto a un emoticono de carcajada el luso, que enseguida aprovechó para atacar a las directivas de Bartomeu y Gaspart con un comentario que no dejó en buen lugar a ninguna.

"La gestión de la directiva del Barça solo se puede comparar a la de Gaspart", analizó un ex jugador que dejó el Barcelona por el eterno rival después de la llegada a la presidencia de Joan Gaspart.

Hace unos meses, Figo ya dejó ver que su relación con el mandatario no era buena. "El candidato que gana en Barcelona es Gaspart y yo, lógicamente, de Gaspart no me fío un pelo. Me puede prometer la luna, pero es una persona que no me dice nada. Así que tomo la decisión de asumir la responsabilidad de venir al Madrid", explicó hace tiempo un Figo que volvió a criticar a Gaspart y a su antiguo club.