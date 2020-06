La gloria ha pasado a estar a tres partidos de distancia

La pandemia de coronavirus ha trastornado el fútbol. Ha obligado a cambiar el calendario y la Champions, que a estas alturas ya debería estar decidida, se jugará en agosto. Y lo hará estrenando formato por las exigencias del guión.

El nuevo formato ha causado cierta controversia. No todos parecen contentos por tener que jugar cuartos, semifinales y final a partido único en sede neutral. Dicen que se desvirtúa la Champions, pero no hay más opciones. Porque no hay tiempo, así de claro.

Cuanod se jueguen los cuatro partidos de vuelta de octavos de final que restan por disputarse conoceremos a los ocho cuartofinalistas que viajarán a Lisboa. Lo que es seguro es que habrá un nuevo campeón, pues el Atleti eliminó al Liverpool, ganador de la pasada edición.

Seguirá siendo fútbol, pero las reglas del juego cambiarán, metafóricamente hablando. Porque ya no habrá ida y vuelta. Se jugará a partido único y en cancha neutral. La estrategia de los goles fuera de casa queda invalidada.

Es el cóctel perfecto para que salte la sorpresa. Setién frunce el ceño cuando se lo recuerdan. "Con dos partidos puedes resolver un accidente y ahora te la juegas", explicó.

Ya no habrá 'cenicientas'. Atleti, PSG, Atalanta, RB Leipzig, Bayern o Chelsea, Barça o Nápoles, Lyon o Juve y City o Madrid se lo jugarán todo en 270 minutos (360 en el caso de las cuatro parejas de octavos).

Sin margen error. Sin un partido de vuelta para arreglar el desliz de la ida, o en el que apelar a la mística de las noches de Champions para darle la vuelta al repaso que te metió el rival en su cancha.

Esta Champions será diferente, única, y será recordada por ello. Y tendrá el mismo valor que todas, desde las primeras en blanco y negro a las últimas de este fútbol hipercompetitivo en el que las sorpresas, por desgracia, son cada vez más improbables. Hasta que una pandemia obliga a cambiar el formato.