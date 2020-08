"La goleada al Barça fue una locura, algo fantástico"

En unos cuartos de final de Champions, el Bayern de Múnich goleó por 2-8 al Barcelona en Lisboa en un recital de los germanos, sobre todo en zonas ofensivas. Neuer, desde su portería, disfrutó con cada acción de su equipo... y así lo reconoció en su entrevista a los medios oficiales del club.

"A veces me pasa que después de jugar partidos de Champions que terminan muy tarde no puedo dormir bien. A la mañana siguiente me levanté temprano y di algunas vueltas en bicicleta antes de desayunar. Lógicamente ha sido una locura lo que ha pasado y lo que hemos vivido. Uno repasa en su cabeza cada acción, cada gol... Es una pena porque no pudimos celebrarlo con nuestros aficionados. Es triste porque hubiese sido bonito festejarlo juntos", reconoció el guardameta.

"Lo del Barça fue algo fantástico. Creo que uno se da realmente cuenta de lo que ha logrado cuando por la noche se bajan las revoluciones, descansa en la cama y piensa en todo lo que pasó", agregó.

La clave de esa goleada y del gran momento del Bayern, su trabajo: "Realizamos los entrenamientos con intensidad porque es el único momento en el que podemos mejorar. Entrenamos con muchas ganas porque no tenemos días libres. Así que nos juntamos en el hotel y charlamos. Eso también es importante para nuestro juego".

El siguiente paso, el Lyon: "En el mundo del fútbol todo va muy rápido. Uno no puede relajarse y pensar: 'Guau, lo que hemos conseguido'. No, tenemos que dar el siguiente paso y seguir". Tenemos que estar despiertos ante el Lyon y no confiarnos. Estamos muy bien a nivel mental, físico y moral".