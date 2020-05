"La grandeza de Messi es que siempre te sorprende"

Andrés Iniesta ha sido uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol del siglo XXI. Uno de los líderes del mejor Barcelona de la historia, da sus últimos coletazos en Japón, en el Vissel Kobe.

El manchego, héroe de España en el Mundial 2010, repasó con 'Olé' su amistad con Leo Messi y lo que el argentino supone para el mundo del fútbol.

"Una de las grandezas de Leo es que siempre te sorprende. La regularidad con la que marca la diferencia, partido a partido, año a año, no para. Ahora, después de tantísimos años, sigue sorprendiendo. Eso está al alcance de muy pocos o de ninguno", dijo Iniesta.

Iniesta reconoció que Messi "marca la diferencia en cualquier registro". "Es tan capaz de hacer un 'hat trick' de goles como de asistencias. Si desde fuera se ve muy bonito, desde dentro se ve aún más fácil. Es decir, yo sabía que si él entraba por la izquierda, sabías dónde ir a buscar el balón. Los que hemos jugado a su lado lo hemos disfrutado así. Para mí es el número uno. Evidentemente no puede ser todo el equipo. Necesita todo lo que envuelve para todavía potenciar mucho más lo que es", aseguró.

Uno de los reproches a Messi desde Argentina es que no ha ganado ningún título. "Para mí es muy difícil decir que Leo juega mal un partido. Porque eso es prácticamente imposible. Tampoco se puede comparar el entorno o el equipo de una Selección Argentina con uno como el Barça, que trabaja el día a día", argumentó el de Fuentealbilla.

A Iniesta le preguntaron por los jugadores argentinos que le han marcado. "De antes me gustó mucho Aimar. Me gustaba mucho poruqe era un jugador distinto, con mucho desparpajo, atrevimiento, uno contra uno, desborde, rápido, inteligente. Riquelme, Verón... Ahora, de la actualidad, Di María, por ejemplo", confesó.

En el Barcelona coincidió con Javier Mascherano, que lo intentó convencer para ir a Argentina. "Me ha llamado, pero no hablamos mucho en profundidad. Me preguntó cómo estaba y le transmití mi situación aquí y nada más. Él me dijo su deseo para que fuera, si había posibilidades, pero no más", explicó Iniesta.