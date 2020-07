La grata sorpresa de la 'Albiceleste' que sueña con volver a la Champions

De Paul fue una de las grandes noticias de la Selección Argentina en la última Copa América. Se adaptó a su rol en el mediocampo y aportó un trabajo primordial para Scaloni, que siguió confiando en él. A día de hoy parece imposible que pierda su sitio en las convocatorias de la 'Albiceleste'. A muchos les choca verle en el Udinese, algo de lo que habló el propio futbolista en su entrevista con 'TycSports'.

"Yo no dejo de ser un jugador del Udinese y la gente puede mirarte con lupa porque la Selección tiene jugadores en equipos 'top", recordó el futbolista del combinado argentino.

Pero también ha sido relacionado con grandes equipos: "Vi el rumor de la Juventus. Que te sigan es importante, es uno de los clubes más grandes del mundo. Intento no meterme en eso, no pregunto para que no afecte a mi concentración. Contra ellos me dediqué a jugar, no sé si dí un paso más para que se concrete".

"Lo primordial en mi carrera es ponerme la camiseta de la Selección Argentina. Creo que puedo tener una buena continuidad en un equipo grande. Me gustaría volver a vivir la sensación de jugar la Champions", cerró De Paul.

Esa experiencia ya la experimentó en sus inicios, en el Valencia, cuando llegó a participar en la Liga de Campeones con solo 19 años.