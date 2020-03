La gratitud de Willian: jugaría sin contrato en julio si fuese necesario

El futuro de Willian no está del todo claro. El brasileño parece que no renovará con el Chelsea y en unos meses expira su contrato con el cuadro londinense. 'Novias' no le faltan, pero la actual situación de crisis que se vive en el mundo le puede llevar a un escenario algo complicado en el apartado individual.

Pese a que la idea es finalizar los torneos domésticos antes del 30 de junio -fecha en la que vencen la mayoría de los contratos en este 2020-, las ligas pueden ver cómo las competiciones se alargan hasta el mes de julio. De ahí que futbolistas como Willian queden en el limbo a partir de entonces. Pero el brasileño lo dejó claro en su charla con 'Esporte Interactivo'.

"Si tuviera que jugar en esas fechas, en estos meses, creo que no sería un problema para mí terminar la Liga de una manera en la que fuera fiel a mi club, como siempre lo fue conmigo", reconoció el ex del Shakhtar, que ya completa su cuarto curso en Stamford Bridge.

"Pero sin duda, como siempre, estaré listo para dar lo mejor a mi club, independientemente de la situación contractual. Creo que sinceramente mi contrato acaba en julio. Pero está claro que no es una certeza, no sabemos qué puede pasar", añadió.

En el Chelsea tienen casos similares con Willy Caballero, Olivier Giroud, Van Ginkel o Pedro. Y la FIFA todavía no se ha pronunciado sobre esta posibilidad...