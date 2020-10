La herida abierta de Scocco

Scocco ya es historia de River. Después de conquistar cinco títulos con la entidad, el delantero decidió retornar a Newell's para quizá poner punto y final a su carrera.

Eso es lo que dejó caer el futbolista a su paso por 'Closs Continental': "Volver a Newell 's fue un poco de todo, porque yo tenía la idea de regresar y retirarme".

"A medida que pasan los años uno no sabe cuándo es el final. Yo siempre digo que después de los 34 o 35 años, el jugador ya tiene en la cabeza que el inicio de un torneo puede ser el último", añadió.

Por otra parte, Scocco recordó la final de la Libertadores perdida ante Flamengo y la herida que tiene por no haberla jugado. Recordemos que estaba en el banquillo.

"Me dolió no haber entrado en la final con Flamengo. Me tocó verla desde fuera y es feo ver a los compañeros trabajando y no poder hacer nada", espetó.

Por último, el delantero reveló una conversación con Gallardo antes de irse de River. "Tuve una charla con Marcelo. Le conté la decisión y me dejó tranquilo. Hablamos de todo lo que pasamos", concluyó.