La hermana de CR7 machacó a Sarri tras la final: "No entiendo cómo se puede jugar así"

Cristiano Ronaldo perdió por segunda vez seguida en toda su carrera una final y su hermana ha salido al paso para defenderle. En una publicación de su cuenta de Instagram, se refirió a lo que ocurrió sobre el campo echándole la culpa a Sarri y consolando al jugandor.

"¿Qué más puedes hacer? Mi amor, tú solo no puedes hacer milagros...", compartió refiriéndose al portugués. Respecto al planteamiento de su entrenador, dijo: "No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer, mi rey".

En la prensa italiana, las conclusiones no han sido las mismas. Los periodistas han criticado con dureza al ex del Real Madrid, al que incluso llegaron calificar como el peor sobre el terreno de juego. Hasta conjeturan con su futuro tras esta mala experiencia.

El próximo título que podría lograr para resarcirse de esta caída es el de la Serie A. A la Juventus todavía le queda el fin de temporada exprés que ha provocado la crisis del coronavirus y él será uno de los hombres clave de su equipo para ir a por el campeonato.