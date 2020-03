La entrada a CR7 que frenó la carrera de un canterano blanco

A finales de la temporada 2017-18, Manu Hernando vio frenada su carrera de un entrenamiento a otro. Al menos, así lo asegura el diario 'Marca'.

El joven central militaba en el filial del Real Madrid, pero comenzó a acumular sesiones con la primera plantilla blanca. Hasta que Cristiano Ronaldo se cruzó en su camino.

En la recta final de la citada temporada, el Madrid tenía la Liga perdida, aunque seguía en la que se convertiría en su tercera Champions League consecutiva. Y en un entrenamiento, llegó la polémica acción.

'Marca' asegura que Hernando, ahora en el Racing, llegó tarde a un balón dividido con el portugués. El canterano le dio al pie de CR7 en vez de a la pelota, ya que el luso se anticipó. Parecía que no había llegado a mayores, más allá de los gestos de dolor de la estrella 'merengue' entonces.

Sin embargo, Hernando, que se disculpó con total normalidad, no volvió a ser llamado por Zidane. Pasó de ser un habitual con el primer equipo a no aparecer por las sesiones. Aunque nunca se conocerá si no fue más que una casualidad.