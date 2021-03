La historia de siempre con Simeone y Zidane

El derbi de Madrid, decisivo para la lucha por el título, encumbró al tercero en liza en la pelea por el campeonato, un Barça que esperaba un tropiezo tras ganar por 0-2 a Osasuna y que fue el más feliz tras la igualada final de Benzema. Se le escapó al Atlético, que tuvo en la mano dar un golpe casi definitivo en la lucha por el campeonato, y fue una oportunidad perdida para el Real Madrid, que reaccionó tarde y apenas pudo salvar un punto cuando su situación en la tabla demandaba un resultado mejor.

Simeone y Zidane volvieron a ofrecer un duelo en los banquillos que ya es todo un clásico de lo que va de siglo. Ganó la partida de salida el argentino, que tuvo al Real Madrid bajo control durante todo el primer tiempo. Tiene más recursos, más físico y la sangre más fresca el Atlético y se notó ante un Real Madrid todavía en recuperación y con numerosos hombres importantes en el dique seco. Como otras tantas veces, no fue suficiente para asegurar un triunfo de los 'colchoneros'.

Los blancos echaron en falta el liderazgo atrás de Ramos y la figura de Llorente se agrandó cada vez que entraba en contacto con el balón, pues atacó con gran libertad y nadie en la zaga blanca le pudo tener bajo control. También le hizo falta a los de Zidane algo más arriba. Karim estuvo poco fino tras salir de lesión y Asensio y Rodrygo volvieron a desaprovechar la confianza de Zidane. Otros como Marcelo o Isco ni tuvieron minutos para demostrar algo, con lo que quedó claro que la apuesta de Bérgamo por el malagueño fue un completo espejismo.

El Atleti tuvo las cosas de cara muy pronto. Llorente llegó antes que Nacho, exhibió zancada y visión de juego y le regaló el 1-0 a un Luis Suárez que se dio el lujo de superar a Courtois en el mano a mano con el exterior. Va sobrado cuando juega ante los blancos y lo demostró una vez más, con un choque completísimo mientras el duró el físico.

No hubo reacción inmediata en un Real Madrid que apenas puso en peligro a Oblak en toda la primera parte y que solo justificó su presencia en el derbi con la polémica. Una mano no señalada de Felipe en el área que Hernández Hernández, con revisión en vídeo incluida, no consideró punible, fue lo más cerca que los blancos estuvieron de empatar en los primeros 45 minutos.

En cambio, los del Cholo sí que llegaban. Y es que Llorente y Suárez no eran los únicos destacados. Carrasco cuajó un partidazo y Lemar también estuvo fino hasta que le relevó el técnico en la segunda parte. Eso sí, la clarividencia rojiblanca a la hora de definir brillaba por su ausencia cuando las acciones no acababan en las botas de los dos primeros. Fuegos de artificio del belga y del galo cuando pisaban área, al menos en el primer tiempo.

El Atleti perdona y lo paga

Sí que tuvo ocasiones de sentenciar tras la reanudación un Atlético que pecó de suficiencia y de exceso de confianza en el 1-0. Carrasco afinó el punto de mira, pero se encontró con un Courtois inconmensurable y luego Llorente voleó rozando el larguero, con el portero belga fuera de la portería. Acto seguido, el extremo 'colchonero' le regaló a Suárez el 2-0, pero de nuevo Courtois se interpuso con una gran doble mano y mantuvo con vida a los 'merengues'.

Los cambios no le sentaron bien a un Atleti que volvió a tener un excesivo conformismo. Vinicius y Valverde mejoraron, y no era difícil, a Rodrygo y Asensio. Un espectacular centro con el exterior del brasileño lo estrelló por dos veces Benzema en Oblak en una ocasión de las que el galo no suele perdonar. El partido se le escapaba definitivamente al Madrid, que ganó convicción con el mensaje de un Simeone que envió el equipo atrás con la entrada de Kondogbia por Correa.

No se enteró el mediocentro de nada en la acción del 1-1, que cocinaron entre Benzema y Casemiro, de nuevo imprescindible en ambas áreas. Pase interior del francés al brasileño y devolución a Karim para que igualara el derbi completamente solo.

Quedaban dos minutos y el Real Madrid olió sangre, pero demasiado tarde, ya que solo dispuso de un golpe franco exótico -tiró con el exterior- de Luka Modric que se fue por arriba después de que Saúl y el propio Kondogbia estuvieran a punto de cometer penalti con el Atlético hundido y el tiempo cumplido.

Terminó dando por bueno el 1-1 el líder, que sigue con cierta ventaja respecto al Barça (tres puntos y un partido menos) y al Real Madrid (cinco puntos y un partido menos), aunque con la sensación de una nueva oportunidad perdida y de que la gasolina se le acaba en el peor momento de la temporada.