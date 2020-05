La historia del croata que usó un nombre falso para ir al Madrid

El nombre de Igor Jovicevic probablemente solo le diga algo a los aficionados más fieles al Real Madrid que ya no son unos adolescentes.

Se trata de un futbolista que pasó por el segundo equipo blanco en los años 90, aunque no pudo asentarse en el primer equipo. Jovicevic llegó a la capital rodeado de un gran prestigio y en unas circunstancias extrañas, pero tuvo que abandonar la nave blanca por la puerta de atrás.

Ahora entrenador del Dinamo de Zagreb, narró en 'AS' su peculiar historia para aterrizar en Chamartín. "Tenía 17 años y mi admirado Del Bosque me dijo que me tenían en agenda un tiempo después. Venía de ser subcampeón de Europa Sub 17 y fui elegido el mejor del torneo. Tenía ofertas y estaba en Verona para ultimar mi fichjaje por aquel club en un hotel", comenzó Jovicevic.

"Entonces, vi entrar un equipo. Reconocí a Antic, que en paz descanse, a Prosinecki... El Real Madrid había ido a jugar un torneo allí. Charlé con Prosinecki, Antic y con el vicepresidente Zapata y me propusieron volver con ellos a España", continuó el ex jugador.

Pero no todo fue fácil para que pudiera llegar al filial 'merengue': "Fui, jugué un par de partidos con otro nombre y estuve escondido en un hotel hasta que un periodista me descubrió. Al final, se cerró el fichaje y fiché por cinco años".

Eso sí, pese a coincidir con Guti y a compartir con Raúl su único partido en el filial, no pudo llegar al primer equipo: "Yo veía que en los amistosos sí me llamaban Benito Floro y Valdano, pero a los partidos oficiales iban otros. Luego, descubrí, cuando casi me había ido del club, que había una cláusula. Si debutaba, el Madrid tenía que pagar mucho dinero y hacerme un nuevo contrato".

Tras una lesión importante de la que no pudo recuperarse, el futbolista volvió a su país en 1996 y se convirtió casi de manera inmediata en un trotamundos del fútbol que pasó por Japón, Brasil, Francia, China y Ucrania.