La hora de la verdad para Rony Lopes

Rony Lopes (24) ha trabajado duro para revertir su situación y gozar en las once jornadas de Liga que quedan del protagonismo que le faltó en la primera parte del curso.

El extremo llegó al Sevilla el pasado por 25 millones de euros, siendo el fichaje más caro de la historia del club andaluz, pero aún no ha cumplicado las expectativas.

Por eso, el portugués ha llegado buscando una nueva oportunidad, con mucha motivación, ya que los cinco cambios tendrá más posibilidades de jugar y no se quedará fuera de las convocatorias, algo que ha ocurrido en muchas ocasiones.

"No he podido demostrar si valgo 25 millones", afirmó Rony Lopes a 'AS' en febrero después de que el Sevilla pasara a octavos de Europa League al empatar ante el Cluj como visitante con su contribución.

"Venir a un club como el Sevilla y ser el fichaje más caro de la historia es un orgullo. Nunca sentí presión por eso", explicó a 'Eleven Sports' más recientemente el atacante, aunque reconoció que esperaba tener más protagonismo.

Rony Lopes ha disputado doce partidos, casi siempre como suplente, en los que ha dado dos asistencias y aún no ha marcado ningún gol.