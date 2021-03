La ilusión de Deportivo Cali, ante un alicaído Once Caldas

Alfredo Arias Sánchez confía en sacar un buen resultado ante Once Caldas. EFE/Archivo

Deportivo Cali visitará en esta jornada a Once Caldas, y sobre el verde de Palogrande se medirá hasta donde llega la ilusión del cuadro visitante, quien se medirá a un Once Caldas que no atraviesa por su mejor momento.