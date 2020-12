La ilusión por bandera en el cuerpo técnico del América

Este domingo, América de Cali inicia su último envite para lograr revalidar la corona de Colombia, tras la conseguida la temporada pasada. El equipo entrenado por Juan Cruz Real se las verá con Santa Fe en una apasionante final que será a doble partido.

El asistente del entrenador, Sergi Escobar, atendió a 'AS' y habló en las horas previas al choque vital de cómo se siente todo el cuerpo técnico y recalcó la ilusión por volver a reinar en el país 'cafetero'.

"Será complicado porque Santa Fe ha demostrado ser el conjunto más regular en el torneo, pero en el vestuario se respira positivismo. Se huele en el ambiente que vamos a ser un equipo muy difícil de roer. Hemos sufrido mucho y eso nos ha hecho más fuertes", explicó.

Los 'Diablos Rojos' llegan al último escalón tras haber eliminado a Atlético Nacional y Junior. El 'staff' del América que logró el campeonato el curso pasado tuvo que abandonar la entidad por la reducción de presupuesto causada por el COVID-19, lo que conllevó a la llegada de Juan Cruz Real acompañado del castellonense Sergi.

"La exigencia era muy alta. Fuimos valientes apostando por la cantera, era algo arriesgado y nos hubieran azotado si hubiese salido mal. Por eso estamos tan orgullosos", añadió.

Escobar, que no conoce todavía a su segundo hijo tras haber nacido en octubre pero que le dedicará a él y a su familia el hipotético título, no se arrepiente de su marcha a Colombia. "Estoy orgulloso de lo que decidí. Todo esfuerzo tiene su recompensa y lo que más me ilusiona es por llevarle a mis dos niños una camiseta del América y la medalla de campeón", concluyó emocionado el asistente.