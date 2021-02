Sin tapujos, Javi Gracia reconoció el flojo partido de su Valencia ante el Real Madrid. Los 'che' cayeron por 2-0 y estuvieron muy lejos de poner en aprietos a los blancos.

"La imagen ha sido muy mala. Ha sido un paso atrás en nuestra trayectoria. Contra el Atlético el equipo compitió mucho mejor, por ejemplo. Esta vez, no hemos sido capaces de demostrar eso", admitió.

Gracia aseguró que el Valencia nunca optó a puntuar, aunque también otorgó parte del mérito al rival: "No se han visto opciones de conseguir algo positivo, porque ellos hicieron un gol pronto, tenían superioridad en la posesión, no dábamos dos pases... La preparación del partido era otra y no fuimos capaces de traducirla en el campo".

"Cuando se da un partido como este es por muchas circunstancias. En parte por la superioridad del rival, que no necesitó emplearse al máximo, y también por demérito nuestro por no estar a la altura que deberíamos haber estado", explicó Gracia.

"Las intenciones al comienzo de partido eran unas, de ser más agresivos y presionar en campo contrario. Pero con nuestras pérdidas, nos hemos visto todo el rato defendiendo en área propia y sin capacidad de dar dos pases seguidos. En la segunda, dada la superioridad que ellos sentían, sin apenas amenaza en área contraria, creo que ha sido fácil para ellos", continuó en su análisis de lo que se vio en el césped.

Para terminar, fue rotunda a la pregunta sobre la culpa de esta derrota: "El entrenador tiene la máxima responsabilidad en todo.".