"La imagen que queda es la de un presidente mentiroso y una estrella secuestrada"

Un día convulso en la Ciudad Condal. Intercambio de comunicados y, al final, la decisión definitiva de Leo Messi de continuar esta temporada en el Barça. Sin embargo, ese lío es ya una mancha casi imborrable para la directiva. O al menos así lo ve el periodista Jordi Basté, que así lo reconoció en 'RAC1'.

"Estoy aturdido, no tengo claro que todo esto vaya a terminar aquí. No entiendo lo que está pasando, no entiendo la puesta en escena de Messi, pero sí entiendo sus declaraciones. La imagen que queda es la de un presidente mentiroso y un futbolista estrella secuestrado", cargó Basté, consciente de la mala gestión de la directiva azulgrana.

"No daría por cerrado el asunto, la historia del Barça nos lleva a las de Maradona o Ronaldo. Ahora, las elecciones se deberían adelantar para que el nuevo presidente valore ya en enero una posible renovación del futbolista", resaltó.

Cabe recordar que Josep Maria Bartomeu recalcó días atrás que no se adelantarán las elecciones y que están fijadas para el próximo mes de marzo...