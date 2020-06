La importancia de Michael Jordan en el regreso de Robben

Desde el mismo momento en el que anunció su retirada, el Groningen empezó a soñar con el regreso de Arjen Robben. Apenas unos días después de su retirada, el conjunto de los Países Bajos, en el que el veterano futbolista comenzó su carrera, tuvo una reunión con él.

No dio sus frutos, pero el equipo ha seguido intentando, a través de su mujer, lograr su retorno a los terrenos de juego. Fue la esposa del futbolista la que pactó varias reuniones secretas con el Groningen, en las que acabaron convenciendo a Robben del regreso.

Las citas con su nuevo equipo tuvieron un 'invitado' peculiar. El Groningen recurrió a la figura de Michael Jordan, tan de actualidad en estos últimos meses, para motivar a Robben con una vuelta al césped.

Así lo explicó la 'BBC', que aseguró que en la última reunión, hace un mes, a Robben le mostraron varios pasajes del documental del ex jugador de baloncesto 'The Last Dance'.

Según diversas fuentes, la insistencia de su mujer y las ganas de ayudar a su primer equipo acabaron pesando más que su palabra para Robben.

El extremo, además, había estado preparándose para la maratón de Róterdam, así que su estado de forma debería ser bueno de cara al regreso a los terrenos de juego la próxima temporada.