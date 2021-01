La incertidumbre del 'Menino de Oro'

El Atlético logró ante el Eibar una de esas victorias que ganan campeonatos. Después de comenzar por detrás en el marcador, los de Simeone, comandados por un sublime Suárez, remontaron y lograron un 1-2 muy trabajado en Ipurua.

Lo llamativo del once 'colchonero' fue la nueva ausencia de Joao Félix. El argentino optó por poner en ataque a Luis Suárez y Ángel Correa, llevando al luso al banquillo.

El futbolista sumó así su tercera suplencia consecutiva en Liga. Ha salido en los tres últimos compromisos en el 62', frente al Alavés, en el 66', contra el Sevilla y en el 46', ante los de Mendilibar este jueves.

Parece ser que el delantero argentino le ha ganado el puesto de titular en los últimos encuentros y Joao se ha convertido en una especie de jugador número '12', tal y como recoge 'AS'. Es el primer revulsivo, pero no es indiscutible en el once.

Sí es verdad que el luso comenzó en muy buena forma la temporada, pero se ha desinflado con el paso de las jornadas. Si a eso le sumamos que Simeone no se casa con nadie (ejemplo de Saúl), su papel ha pasado a un segundo plano.

Aun así, las esperanzas rojiblancas siguen puestas en él, en su jugador franquicia. El club sabe que tiene en Joao un futbolista especial y que su figura será más tarde o más temprano fundamental en una plantilla que tiene a tiro ganar la Liga.