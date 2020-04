La incidencia del Madrid en la vida del Pichu Cuéllar

El Real Madrid se fijó en Iván Cuéllar a los 12 años. El cancerbero tenía claro que quería dedicarse de forma profesional al mundo del fútbol e hizo las maletas para llegar a la capital de España.

La aventura del Pichu no fue satisfactoria y estuvo a punto de dejar el fútbol tras unas palabras de Vicente del Bosque, pero finalmente decidió tomarlo como un estímulo para dar lo mejor de sí.

"Fue un punto de inflexión con el que aprendió y maduré muchísimo. Tuve la suerte de que el Real Madrid se fijó en mí con 12 años. Vine para jugar en las inferiores, fue duro porque me separé de mi entorno a esa edad temprana, pero seguía mi sueño", explicó en el perfil de Instagram de una escuela de porteros de Córdoba, Argentina.

Su relación con el Real Madrid no terminó de la mejor manera. "Del Bosque dirigía entonces la escuela. Hablaron con mis padres y luego conmigo, cuando ya estaba en mi segundo año, y vieron cómo mi proyección se había estancado. Entonces pensaron que lo mejor, que lo más oportuno, era que volviera a mi entorno para seguir creciendo", añadió.

"No fue fácil volver a casa. Todo iba en tu contra. Te sentías fracasado o avergonzado de no seguir esa proyección. Te miraban como si algo hubiera ido mal. Te sentías culpable de fallar también a esos compañeros. Me entraron ganas de no jugar más", confesó el portero del Leganés.

Pero a Cuéllar se le encendió una luz. "Decidí darle la vuelta. No podía consentir eso. Que me dijeran que me había estancado. Voy a hacer todo lo posible para que este proceso siga", aseguró.

"Empecé a trabajar para salir de nuevo de ahí, de Mérida. Y tuve la suerte de que luego en juveniles se fijara en mí el Atlético, aunque también tuve una oferta del Valencia", sentenció un Cuéllar que fue capaz de ver lo positivo de una experiencia negativa.