La increíble razón del despido de Tuchel en el Borussia: se equivocó al mandar un SMS

De forma un tanto sorprendente, pese al buen juego y a pelear por los títulos en Alemania, Thomas Tuchel fue despedido del Borussia Dortmund. Entonces, no se indagó mucho en las razones de aquella decisión porque el alemán enseguida se hizo cargo del PSG.

Ahora, 'France Football' decidió volver a analizar lo ocurrido y explicó que a Tuchel le jugó una mala pasada una equivocación. En su tiempo en el Borussia, Tuchel le quiso enviar un mensaje a su manager, Olaf Meinking, y se equivocó de teléfono.

El SMS, que llevaba críticas al desempeño de la directiva y secretaría técnica del Borussia, le acabó llegando a Michael Zorc, precisamente el responsable de la parcela deportiva en el equipo de Dortmund.

Tras padecer esta equivocación, Tuchel decidió no volver a guardar el número de los responsables deportivos. Sería esta y no otra la razón por la que el entrenador alemán no tiene en su lista de contactos a Leonardo.

A pesar de que muchos dan por hecho que no continuará en el equipo, Leonardo dio a entender que el PSG no piensa ahora mismo en destituir a su técnico alemán.