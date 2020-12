El doble objetivo de Suárez ante el Salzburgo

El Atlético de Madrid por fin recuperó a Luis Suárez después de que diera positivo en coronavirus en la Selección de Uruguay. El delantero es uno de los elementos más importantes para Simeone, al que ve como un pilar para poder optar a algún título.

El partido más decisivo de lo que va de temporada se juega este miércoles en Salzburgo y los rojiblancos necesitan ganar, por lo que el 'Pistolero' tendrá una presión añadida porque todos los focos, o una buena parte, apuntarán hacia él.

Pero lo cierto es que el uruguayo está metido de lleno una mala racha en los partidos fuera de casa. Como recordó el diario 'AS', el ex jugador del Barcelona no sabe lo que es celebrar un gol a domicilio en Liga de Campeoens desde el año 2015.

En concreto, el último tanto de Luis Suárez fue el 16 de septiembre de 2015 en el empate ante la Roma. El futbolista ya le hizo un gol al Bayern, aunque fue en sede neutral.

En la misma línea sigue Correa. El argentino acumula 40 sin ver portería desde que debutó el 30 de septiembre de 2015.