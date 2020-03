La inercia del Granada, frente a la necesidad del Celta

El cuadro andaluz dirigido por Diego Martínez, noveno con 36 puntos, a cuatro de los puestos europeos, atraviesa un gran momento de juego y de resultados tras haber ganado tres de sus cuatro últimos partidos y rozar la permanencia virtual en LaLiga, aunque su ilusión también está centrada en la opción de poder acceder a la final de Copa.

El choque ante el Celta, cuarto por la cola tras haber salido de la zona de descenso, le puede servir para dar el paso definitivo hacia la salvación total y meter presión a los conjuntos que están en posiciones europeas, si bien la mente de todos los granadinistas está en el encuentro del jueves y la posibilidad de meterse por segunda vez en su historia en una final copera.

Si ocurre lo mismo que hace tres jornadas contra el Atlético de Madrid, en el encuentro justamente anterior al partido de ida de las semifinales, el técnico Diego Martínez reservará este sábado a la mayoría de sus jugadores más importantes de cara al definitivo partido ante el Athletic.

Se espera, por tanto, ante el Celta un once plagado de futbolistas menos habituales en LaLiga, como son los casos del medio nigeriano Yan Eteki, del central Jesús Vallejo, del extremo Álvaro Vadillo e incluso del meta Aarón Escandell.

El técnico tendrá que decidir si mantiene la defensa de tres centrales y dos carrileros que tan bien le ha funcionado en los últimos encuentros o vuelve a la habitual zaga de cuatro, mientras que tiene claro que arriba alineará a Roberto Soldado, que no podrá jugar en Copa por sanción.

El entrenador del Granada sigue teniendo las bajas por lesión de Joaquín Marín 'Quini', Álex Martínez y el colombiano Neyder Lozano, y es duda el medio Ángel Montoro, con un problema muscular desde hace varias semanas y cuya disponibilidad para los próximos encuentros es una incógnita.

Disputará sus primeros minutos como rojiblanco, aunque no se prevé que sea titular, el atacante Antonio Cortes 'Antoñín', que ha llegado esta misma semana al equipo traspasado desde el Málaga.

El Celta de Vigo buscará este sábado en el Nuevo Los Cármenes alargar su gran momento de forma, tras sumar siete de los últimos nueve puntos en juego, con un nuevo triunfo que le permita alejarse un poco más de la zona de descenso.

Óscar García Junyent, no obstante, no podrá repetir el once que formó ante el CD Leganés, pues a la baja ya conocida del internacional croata Filip Bradaric, que cumplirá sanción por su expulsión, se ha unido la de Denis Suárez, que ha recaído de su lesión en el tobillo derecho.

El técnico celeste no ha querido dar pistas a Diego Martínez en su comparecencia ante la prensa. No descartó la posibilidad de regresar a la línea de tres centrales que viene utilizando en los últimos partidos lejos de Balaídos, y tampoco quiso confirmar a Fran Beltrán como sustituto de Bradaric en la medular.

El internacional Sub 21 es el que tiene más opciones de acompañar a Okay Yokuslu en el doble pivote, con Santi Mina, Pione Sisto y Brais Méndez luchando por el puesto de Denis Suárez si su entrenador empieza con una línea de cuatro defensas. En ese caso, Aidoo sería suplente y Aspas y Smolov se mantendrían en ataque.

- Alineaciones probables

Granada: Aarón; Foulquier, Vallejo, Domingos Duarte, Martínez, Gil Dias; Yan Eteki, Azeez, Vadillo, Fede Vico; Soldado.

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Olaza; Okay Yokuslu, Beltrán; Aspas, Rafinha, Pione Sisto; Smolov.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 21.00 CET (20.00 GMT).