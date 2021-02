"La inteligencia es el principal don de Lautaro Martínez"

Fiorentina e Inter de Milán enfrentan sus fuerzas este viernes en la vigesimoprimera jornada de la Serie A. Un duelo muy especial para Daniel Passarella, ya que tiene el corazón dividido entre los dos equipos.

El considerado por muchos como uno de los mejores centrales de la historia analizó el partido: "Normalmente no veo mucho fútbol italiano, pero este es el partido de mi corazón y no me lo puedo perder".

"Tengo una relación maravillosa con las dos ciudades, cuando vuelvo me siento como en casa porque tengo muchos amigos ahí", agregó durante su paso por 'La Gazzeta dello Sport"

También se refirió a la figura de Lautaro Martínez: "La inteligencia es su principal don. Ha tenido una excelente carrera hasta ahora, pero aún puede crecer mucho. La Selección Argentina le disfrutará durante mucho tiempo".

Y sobre González Quarta, que fichó por la Fiorentina procedente de River Plate. "Muy feliz de que lo ficharan. Lo conocía de la academia de River. Yo mismo hablé con él, le dije: 'hay pocas ciudades en el mundo más hermosas que Florencia'. Puede tener un destino parecido al mío porque lo tiene todo: es rápido, va bien de cabeza y es bueno con el balón en los pies", confesó.