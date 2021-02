La intrahistoria del bautismo de Ronaldo: "Sabía que iba a ser de los mejores"

Ronaldo Nazário es uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol. El brasileño tenía un olfato infalible y era capaz de marcar cualquier cosa, hasta un churro incluso.

Se inició en Jairzinho y Cruzeiro, que ya le estaba siguiendo los pasos, cerró su fichaje cuando tenía poco más 16 años. En el 'Celeste' nació la leyenda.

Toninho Cecílio, en una entrevista concedida a 'ESPN', explicó los orígenes de su ex compañero. "Hicimos un pacto para que todos le diéramos una palmada en la cabeza antes de los juegos. Era un chico de 17 años que empezó a ser el chico de todo el grupo. Lo apoyamos mucho. Nonato, Paulo Roberto, Roberto Gaúcho... Creamos una relación para ayudarle y vimos un gran potencial", afirmó.

Por otra parte, el ex defensor habló de un partido en el que Ronaldo firmó cinco de los seis goles de su equipo. "Rodolfo no se dio cuenta. Fue una jugada inusual, sobre todo con él como portero. Yo volvía de espaldas a la defensa y no vi la jugada porque el balón estaba dominado. Escuché el ruido de la multitud y cuando me di la vuelta, ya había pasado el gol (risas). No creímos en la jugada y bromeamos mucho en el vestuario", espetó.

Por último, Toninho dio su punto de vista sobre lo que significó para él jugar con 'O fenômeno'. "Siendo muy sincero, lo que más me impresionó fue que nos resolvió los partidos. Pero con 17 años tenía la idea clara de que sería un monstruo para el Mundial. Llegó a donde fue en la vida real, que sería uno de los mejores de la historia. Está por encima de Careca, Ibra, Baggio... Ese nivel no lo pude medir en ese momento", concluyó.