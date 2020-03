La invitación de la Selección a Vela tiene fecha de caducidad

La posibilidad de ver a Vela de nuevo en el 'Tri' se diluye con el paso de los meses. Eso es algo que sabe el propio Tata, seleccionador mexicano. Aunque es algo que depende del propio futbolista de Los Angeles FC.

"Depende exclusivamente de él. Tengo mucho respeto, me parece un tipo muy frontal, muy sincero. Ya no hablamos más, por lo menos no de esta situación. Tampoco es cuando yo decida voy y cuando yo decida no. Él optó en un momento por no estar, hay una posibilidad de que vuelva, pero no vamos a estar toda la vida yendo y viniendo. En la actualidad, es uno de los mejores", analizó el técnico.

"La MLS crece año tras año, eso es algo muy tangible. A mí me tocó vivirlo desde dentro. Lo peor que podemos hacer es desconocer el crecimiento de una Liga como la MLS", aseguró.

Y cerró: "Los jugadores no bajan su nivel ni su categoría por ir allí, nosotros no dejamos de verlos. Mi obligación es seguir a todos los futbolistas que están por el mundo. Miro al de la MLS y al que juega en Catar de la misma manera. Creo que la MLS debe tener cosas que podamos imitar para que también nosotros podamos crecer".