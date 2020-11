La irregularidad canaria y el orden gijonés, cara a cara

Una irregular UD Las Palmas, con dos derrotas consecutivas, recibirá este domingo a un Sporting de Gijón en dinámica opuesta, ordenado y con buenos números que le han permitido asentarse en la parte alta de Segunda División, a tiro de piedra del liderato.

Después de ganar el derbi canario al Tenerife, gracias a un autogol, el conjunto amarillo ha encadenado dos decepcionantes partidos frente a Sabadell (3-1) y Mirandés (0-2), y solo cuatro días después de ese último fiasco repite como local en un mar de dudas y ante uno de los conjuntos más sólidos del campeonato.

Pepe Mel, entrenador del equipo isleño, tendrá cuatro bajas para el encuentro ante los asturianos: a las conocidas de Pejiño, Sergio Araujo y Christian Rivera se une la del centrocampista Sergio Ruiz, con una lesión muscular que se produjo en el choque ante el Mirandés y que le tendrá varias semanas de baja.

Por el contrario, el técnico madrileño recuperará para el lateral izquierdo al brasileño Jonathan Silva, una vez cumplida su sanción tras su expulsión en la Nova Creu Alta. A falta de un último entrenamiento en la misma mañana del partido, Mel asegura que tiene dos opciones tácticas para plantear el encuentro pero no ha decidido aún por cuál se decantará.

Además, lamentó que las alineaciones que presenta en los partidos "salgan publicadas 24 horas antes en los periódicos, es algo que no entiendo de este club". Quizá por ese motivo esta vez no quiso dar pistas, pero sí dijo que no descarta dar la oportunidad a futbolistas con menos minutos en el campeonato.

El Sporting busca los tres puntos en Las Palmas para seguir en la zona alta de la clasificación con la duda de saber si el entrenador David Gallego hará alguna rotación o mantendrá el mismo equipo inicial que empató en Mallorca y ganó al Sabadell en las dos últimas jornadas de liga.

La Liga en Segunda está en una parte del calendario con acumulación de partidos y en la anterior ocasión en la que sucedió esto Gallego realizó cambios pero en la presente hasta el momento no lo ha hecho a pesar de que algún jugador como Pedro Díaz acabó agotado el encuentro ante el Sabadell.

Jugadores como Babin, Borja López, Pedro Diaz, Manu García o Djurdjevic están jugando prácticamente todos los minutos, por lo que no es descartable que alguno de ellos descansara ante el equipo canario.

El entrenador rojiblanco considera que Las Palmas es un equipo "agresivo en la presión y que intenta generar mucho juego", y cuyo entrenador, Pepe Mel, es un "valiente, de los que no especulan" de los "que gusta ver a sus equipos".

Gallego dio a conocer la lista de jugadores que se desplazan a Las Palmas y que es la compuesta por: Mariño, Christian Joel, Joel Jiménez, Saúl García, Borja López, Babin, Aitor García, Pedro Díaz, Álvaro Vázquez, Carmona, Neftali, Gragera, Cumic, Javi Fuego, Manu García, Pablo Pérez, Djuka, Pablo García, Gaspar, Pelayo y Guille Rosas.

El técnico sportinguista vuelve a viajar con tres porteros y además mantiene al delantero Neftalí por segunda convocatoria fuera de casa pesar de que ha dejado bien claro que no cuenta en sus planes pero se ve obligado a citarle ante la serie de bajas de jugadores de la primera plantilla.

Para el partido ante Las Palmas el Sporting tiene las bajas de Marc Valiente, Cristian Salvador y Nacho Méndez por lesión y Bogdan, que sigue en Ucrania pasando la cuarentena tras dar positivo durante su estancia con la selección Sub 21.

Alineaciones probables

Las Palmas: Álvaro Valles; Álvaro Lemos, Álex Suárez, Eric Curbelo, Jonathan Silva; Fabio González; Rober, Loiodice, Kirian, Benito; Edu Espiau.

Sporting: Mariño; Guille Rosas, Babín, Borja López, Saul García, Javi Fuego, Gragera, Pedro Díaz, Aitor García, Manu García, Djurdjevic.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20.00 insular (21.00 peninsular).