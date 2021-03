La jueza deja a Bartomeu en libertad con cargos

Tras pasar la noche detenido, Josep Maria Bartomeu ha salido en el mediodía de este martes tras ser puesto en libertad con cargos por Ariadna Gil, la jueza que lleva la investigación del 'Barçagate'.

Tanto el ex presidente del FC Barcelona como su ex asesor Jaume Masferrer se encuentran ya en libertad provisional y se ha levantado el secreto de sumario. Ambos tendrán que regresar para declarar una vez se estudie el caso.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a Bartomeu junto a Gómez Pontí, Óscar Grau y Masferrer este lunes, en su actuación en las oficinas del Camp Nou para recabar pruebas del caso 'Barçagate', por el que el club presuntamente contrató a I3 Ventures para desprestigiar en redes sociales a las voces discordantes.

A lo largo del lunes, los agentes también acudieron a los domicilios de Bartomeu y Masferrer para hacer sus respectivos registros. Del mismo modo, los Mossos se presentaron en las sedes de I3 Ventures, Nicestream y Telam partners S.L., con las que trabajó el Barcelona dentro de este caso por el que el club en sí, como institución, no está imputado.

Según las pesquisas, a I3 Ventures se le habría pagado casi un millón de euros en contratos por debajo del mínimo estipulado para que no lo tuviese que aprobar toda la Junta Directiva. Tanto Bartomeu como Masferrer, los únicos que han pasado la noche en el calabozo, están acusados de administración desleal y corrupción.

Durante la mañana, el ex presidente y su ex asesor se acogieron a su derecho a no declarar. Tras ello, fueron puestos en libertad provisional con cargos, tal y como avanzó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña:

"El juzgado de instrucción 13 de Barcelona, dentro de una causa abierta en mayo de 2020 por delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, ha tomado declaración a los ex directivos del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y Jaume Masferrer, en calidad de investigados.

Los dos investigados que han pasado a disposición judicial, se han acogido a su derecho a no declarar y la magistrada ha acordado la libertad provisional.

La causa, de la que se ha levantado el secreto de sumario, sigue abierta".