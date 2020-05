La jugada de Messi, la bronca con Neymar, Isco... las incontables anécdotas de Iturra

Manuel Iturra anunció su retirada a los 35 años y tras una carrera de 17 en la que pasó por España, Portugal, Italia, Israel y México. El pivote se convirtió en un hombre clave en el Málaga que jugó la Champions League en la temporada 2012-13.

Por eso, el chileno quiso ofrecer unas declaraciones a 'Marca' en las que habló de su retirada, contando decenas de anécdotas de todo tipo: "Es algo que venía meditando desde hace mucho tiempo, y esta pandemia me ha ayudado bastante. Creo que la trascendencia real se la daré cuando empiece a rodar la pelotita de nuevo y me den ganas de estar en el césped".

"Quiero seguir ligado al fútbol y me encanta estar en una cancha. El hecho de jugar en el centro del campo tienes te hace tener un orden del equipo y de los compañeros, dar instrucciones... en el centro del campo tiene que haber constante comunicación y es una pequeña ventaja", explicó sobre su futuro.

Además, señaló a Busquets como el mejor mediocentro al que se ha enfrentado: "Jugaba en mi puesto y lo hacía con una clase y calidad impresionantes. Yo creo que mis rivales me veían como un pesado".

"De hecho, con Xavi Hernández tengo una anécdota. Estuve todo un partido tocándole. Él me dijo: 'Qué haces, Itu?'. Yo le contesté: 'A ver si se me pega algo de tu calidad'. Y me dijo: 'Pero si tú vas sobrado'. Yo le repliqué: 'No seas mentiroso", añadió.

También tuvo tiempo de hablar de su mejor compañero: "De mis compañeros, el mejor fue Isco, con diferencia. También he compartido equipo con otros que tenían una calidad descomunal como Mati Fernández o Valdivia, que hacían cosas o daban pases que nadie daba".

"Tras una falta a Neymar, casi nos fuimos a las manos"

Iturra recordó también un encontronazo con Neymar: "Fue una situación bastante peculiar. Neymar acababa de llegar a España. Tenía fama de fingir faltas y, en una jugada, chocó conmigo y terminó exagerando. Vino, y me insultó, pero no pasó nada más. Eso sí, producto de ese altercado con Neymar, un compañero de mi vestuario me vino a increpar. Me dijo que yo ensuciaba los partidos, y eso que íbamos ganándole al Barça. Casi nos fuimos a las manos".

El chileno explicó la bronca que tuvo con Caparrós tras un partido: "Los jugadores somos muy de códigos. Yo, aquel día, estaba jugando pésimamente mal. Caparrós, y así lo conocemos, era un entrenador súper gesticulante, Entonces, ese día, me levanta el brazo y me empieza a contar con las manos todos los balones que iba perdiendo. Con la calentura del partido, entré al vestuario y ahí tuvimos un pequeño encontronazo, nos dijimos algunas cosas frente a frente en el vestuario, pero, nada, muy bien. Después, charlamos y lo arreglamos".

"Con Messi no se puede, pero soy más de Ronaldinho"

También recordó el divertido vídeo que tiene con Messi: "Hay un vídeo que él sale de todos lados y yo salgo sólo detrás de la pelota. Al final del vídeo, gesticulo, levanto un brazo y le vengo a decir: 'Contigo, no se puede'. Mis amigos se cag*n de la risa".

"Se podría decir que es el más grande que vi. Sin embargo, soy mucho más fan de Ronaldinho, sin quitarle mérito a Messi. Messi es súper bueno, el mejor de la historia quizá, pero yo soy más de Ronaldinho, de Zidane, de Riquelme... por su elegancia y su técnica depurada", sentenció.