La Junta del Valencia, nuevo enfrentamiento entre club y afición

El Valencia CF celebra este viernes su Junta general de accionistas, que se ha convertido en la enésima brecha entre afición y propiedad de la entidad, que pretende alejarse más si cabe de un entorno en el que han florecido varios movimientos cívicos en contra de Peter Lim, máximo accionista del club, y hasta un requerimiento notarial para que la sesión no se celebre.

Al margen de las cifras ya conocidas que se presentan a aprobación, el punto del orden del día que más refleja ese falta de conexión es el de la propuesta de ampliar las nueve acciones necesarias en la actualidad para acudir a una Junta hasta 3.598, lo que corta de raíz la posibilidad de que cualquier pequeño accionista esté presente en futuras ediciones.

Además, con posterioridad a la convocatoria de la Junta, el club anunció que como consecuencia de la pandemia y para salvaguardar la salud de los accionistas y de todas las personas involucradas en la organización, la reunión iba a ser telemática, con normas para intervenir o solicitar aclaraciones efectuadas con antelación.

Esta situación, unida a la mayoría accionarial de Lim desde 2014 convierte la sesión tan solo en un trámite para aprobar los puntos del orden del día. En este contexto, el grupo 'De Torino a Mestalla', integrado por varios colectivos opuestos a gestión de Lim y que trata de que el club revierta a los valencianos, ha informado de que su participación en la Junta no tiene sentido al no disponer de capacidad de maniobra, por lo que no acudirá.

El último desencuentro se ha producido 24 horas antes de su inicio, cuando la asociación 'Libertad VCF', integrada en ese grupo, ha requerido la suspensión o nulidad de la Junta al no aceptarse intervenciones verbales de los accionistas. El club ha respondido con que esa suspensión solo puede ser solicitada por los tribunales de justicia.

La deuda del Valencia ha bajado de 529 a 458 millones de euros, con pérdidas en el último ejercicio de ocho millones y la entidad ha fijado su presupuesto para este ejercicio en casi 119 millones con ingresos que provienen mayoritariamente de los derechos de transmisión televisiva de sus encuentros (89 millones).

Esta cantidad se completa con cerca de 14 millones llegados de la publicidad, ocho que proceden de abonados y socios en una temporada en la que, de momento, se juega a puerta cerrada, cinco millones en concepto de comercialización y 2,3 que provienen de las competiciones.

El Valencia necesitará 26 millones de euros para no cerrar con pérdidas el ejercicio. Todavía no están contabilizados los traspasos de Francis Coquelin, Dani Parejo, Ferran Torres, Rodrigo Moreno o Geoffrey Kondogbia. El club necesitará vender futbolistas antes de que acabe el ejercicio por más de 40 millones de euros para cuadrar sus números.

El Valencia, que no ha resuelto la venta del viejo Mestalla, ni ha dado muestras de ir a acometer la reanudación de las obras en el nuevo campo, ha reducido el valor de sus parcelas de 111 a 95 millones de euros.

Lo ha hecho en un momento en el que el ayuntamiento de ciudad se ha mostrado crítico con el club. A partir de mayo está previsto que quede sin efecto la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que posibilita la construcción del nuevo campo, cuyas obras están paradas desde 2009.

El presidente del club, Anil Murthy, ha afirmado que no ha escuchado las consideraciones al respecto del alcalde Joan Ribó y que tanto el consistorio como el club quieren finalizar el estadio.

El club ha comunicado que mantiene con Bankia y Caixa Bank deudas de 129 y 16,5 millones de euros, respectivamente, y de que aplazó este verano pagos con los jugadores por problemas de tesorería.

A su vez, la entidad ha retirado la provisión de fondos ante la posible sanción de la Unión Europea por ayudas ilegales del Estado, al tener desde marzo de este año una sentencia favorable al respecto.

También se deja constancia de la concesión de un préstamo al club por parte de Lim por un importe de 16,5 millones de euros, de que Joey Lim pasará a ser miembro del consejo de administración de la entidad, en el que hasta su fallecimiento hace un mes también estaba el ex jugador y ex delegado, Juan Cruz Sol. El valenciano José Luis Zaragosí renunció al cargo de consejero hace dos meses.